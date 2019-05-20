ظريف يرد على ترامب بشأن هجومه على إيران

ندد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بتعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعتبرها "تلويحا بالإبادة"، وحذره من توجيه أي تهديد لبلاده.

ومع تصاعد الاضطرابات بين البلدين، نشر ترامب تغريدة الأحد، قال فيها: "إذا أرادت إيران

القتال، فستكون هذه نهايتها الرسمية".

وقال ظريف: إن "ترامب عليه أن يعي التاريخ، "فالإيرانيون صامدون على مر قرون أمام كل المعتدين الذين مروا بها، جرب إظهار الاحترام،

فهو ما ينفع" معهم. ونشرت الولايات المتحدة سفناً حربية، وطائرات في منطقة الخليج في الأيام الأخيرة.

وتعد تغريدة ترامب تحولاً في لهجته تجاه إيران، بعد محاولاته مؤخراً تجنُب الصراع العسكري، وعندما سأله صحفيون الأسبوع الماضي إن كانت الولايات المتحدة ستحارب إيران، قال: "أتمنى ألا يحدث ذلك".