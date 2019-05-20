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تهريب اليورو يستفحل في الجزائر

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تكررت في الأشهر الأخيرة محاولات تهريب مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، عبر مطارات الجزائر والحدود البرية مع الجارة تونس، حسبما نقلت وسائل إعلام جزائرية.

وذكرت قناة "البلاد" أن مصالح الجمارك

الجزائرية أحبطت، مساء أمس الأحد، بمطار العاصمة محاولة لتهريب مبالغ كبيرة بعملتي اليورو والدولار، حيث قُدرت الأموال المحجوزة بـ 570
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ألف يورو و 101 ألف دولار.

وكانت المبالغ المحجوزة بحوزة مسافر جزائري متجه إلى مدينة الإسبانية.

يذكر أن الرحلات الجوية المتجهة من الجزائر نحو تركيا، والإمارات وإسبانيا تشهد إجراءات رقابية مشددة كون هذه البلدان تعد وجهة مفضلة لدى المهربين.

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