تهريب اليورو يستفحل في الجزائر

تكررت في الأشهر الأخيرة محاولات تهريب مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، عبر مطارات الجزائر والحدود البرية مع الجارة تونس، حسبما نقلت وسائل إعلام جزائرية.
وذكرت قناة "البلاد" أن مصالح الجماركالجزائرية أحبطت، مساء أمس الأحد، بمطار العاصمة محاولة لتهريب مبالغ كبيرة بعملتي اليورو والدولار، حيث قُدرت الأموال المحجوزة بـ 570
وكانت المبالغ المحجوزة بحوزة مسافر جزائري متجه إلى مدينة برشلونة الإسبانية.
يذكر أن الرحلات الجوية المتجهة من الجزائر نحو تركيا، والإمارات وإسبانيا تشهد إجراءات رقابية مشددة كون هذه البلدان تعد وجهة مفضلة لدى المهربين.
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