أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين أن "القرم" أحد أقاليم روسيا، مشيرا إلى أن الحديث عن انتماء شبه جزيرة القرم لا يمكن أن يُطرح أصلا.
وقال بيسكوف - تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي
وأضاف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيهنئ الرئيس زيلينسكي بأول نجاحاته في تسوية النزاع الداخلي في جنوب شرق أوكرانيا، وأيضا بنجاحه في تطبيع العلاقات الروسية الأوكرانية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن بعد توليه رسمياً المنصب الرئاسي أن من ضمن أولوياته وقف إطلاق النار وعودة شبه جزيرة القرم ومنطقة "دونباس" إلى سيطرة كييف.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تؤكد أن القرم أحد أقاليم روسيا ولا يمكن أن يطرح للنقاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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