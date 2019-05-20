مقتل 11 عراقياً في حوادث متفرقة في الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم الإثنين، بمقتل 11 عراقياً، بينهم امرأة، في حوادث متفرقة شمال وغرب الموصل(400/ كم شمال بغداد).

وقال النقيب زكريا يحيى من شرطة المحافظة إن "أربعة فلاحين قتلوا اليوم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة في قضاء تلعفر غرب الموصل، وذلك أثناء قيامهم بأعمال الحصاد في أراضيهم الزراعية".

وأضاف أن "أربعة مدنيين قتلوا اليوم أيضاً في مواجهات اندلعت مع مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في قرية الحاصود التابعة لقضاء البعاج، شمال غرب الموصل".

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وأدى انفجار عبوتين ناسفتين لدى مرور سيارة مدنية عند مدخل ناحية الرشيدية شمالي الموصل، إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة اثنين آخرين كانوا يستقلون السيارة.

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وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية، نشاطاً لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين ينفذون عمليات تفجيرات واختطاف وقتل، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم عسكرياً قبل أكثر من عام.