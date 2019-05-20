الإمارات تشارك في اجتماع لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية

تشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.

ويمثل الدولة في الاجتماع وفد يترأسه سعادة السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الوزير مفوض فادي حنا اشعيا، مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بالجامعة العربية إن هذا الاجتماع يعقد بصفة دورية لمناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الدولية لتقييم المؤتمرات الدولية لنزع السلاح، التي عقدت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية الاجتماع لتنسيق المواقف العربية قبيل التوجه لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي سيعقد عام 2020 في نيويورك.

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ويناقش الاجتماع على مدي يومين القدرات النووية الإسرائيلية والتنسيق العربي في الدورة 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيعقد خلال الفترة من 17 حتى 21 سبتمبر 2019.

كما يناقش الاجتماع مخاطر مفاعل بوشهار النووي الإيراني إلى جانب تناول مقترح لإنشاء لجنة الخبراء العرب المعنية بإعداد مشروع معاهدة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.