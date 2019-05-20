قائد أركان الجيش الجزائري يدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

أعلن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري اليوم الإثنين، تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده في موعدها.

وقال صالح، خلال زيارته لإحدى ولايات الجنوب الجزائري اليوم، إن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الرّابع يوليو المقبل "محاولة لإطالة الأزمة".

وأضاف: "الأكيد أن الخطوة الأساسية تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل، وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والاشراف على الانتخابات".

وتابع: "ننتظر التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب والحفاظ على مصداقية الانتخابات".

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كما حثّ في تصريحات بثها التلفزيون اليوم الإثنين، على الإسراع في "تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات" دون أن يذكر تاريخاً لإجراء التصويت.

في غضون ذلك، اعتبر الفريق قايد صالح مطالبة الحركة الاحتجاجية برحيل كافة رموز "النظام" أمر "غير موضوعي وغير معقول" لأنه سيدخل البلاد في "حالة انسداد"، كما جاء في خطابه أمام قادة الجيش نشره موقع وزارة الدفاع، مضيفاً: "ذوي المخططات المريبة" يستخدمون المسيرات "لإبراز شعاراتهم (...) مثل المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث يراد منه تجريد مؤسسات الدولة من إطاراتها وتشويه سمعتهم".

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