كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تدعم عقد قمة عربية طارئة في مكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت دولة الكويت، الاثنين، دعمها وتأييدها لعقد القمة العربية الطارئة، التي دعا لها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكة المكرمة.

ورحبت الكویت بدعوة العاهل السعودي، إذ باشرت مندوبیتھا الدائمة لدى جامعة الدول العربیة فور استلامھا لدعوة المملكة من الأمانة العامة، إلى إرسال الدعم والتأیید لعقد القمة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ودعا العاهل السعودي قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وقادة الدول العربیة، إلى عقد قمتین خلیجیة وعربیة طارئتین في مكة المكرمة، الخمیس الموافق 30 مایو الجاري، لبحث تداعیات الأوضاع الحالیة.

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وذكرت وزارة الخارجیة السعودیة في بیان نقلته وكالة الأنباء السعودیة "واس" أن "الدعوة جاءت في إطار حرص خادم الحرمین الشریفین على التشاور والتنسیق مع الدول الشقیقة في مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وجامعة الدول العربیة، في كل ما من شأنه تعزیز الأمن والاستقرار في المنطقة".

يأتي ذلك في ظل الھجوم على سفن تجاریة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به میلیشیات الحوثي الإرھابیة المدعومة من إیران من الھجوم على محطتي ضخ نفطیة بالمملكة، مما يترتب عليه تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وكانت مملكة البحرین قد رحبت أیضا بالدعوة، مؤكدة "الدعم التام لكافة الخطوات التي تتخذھا السعودیة وتضامنھا الدائم مع ما تبذله من جھود مضنیة، وما تقوم به من مساعي حثیثة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزیز المصالح العربیة".