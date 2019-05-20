كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك المركزي الألماني يتوقع نموا ضعيفا في الربع الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البنك المركزي الألماني، أنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد في البلاد، وهو الأكبر في أوروبا، أداء ضعيفًا في الربع الحالي بعد أن عاد إلى النمو في فصل الشتاء.

في تقريره الشهري الذي نشر، اليوم الاثنين، قال البنك المركزي الألماني، إن الاتجاه العام لا يزال ضعيفًا.

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وأضاف، أنه: "على هذه الخلفية، من المرجح أن يتجاوز الإنتاج الاقتصادي الألماني في ربيع العام 2019 المستوى الذي بلغه في فصل الشتاء، والذي كان مدعومًا بمختلف المؤثرات الخاصة".

وساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي وطفرة البناء، الاقتصاد على النمو بنسبة 0.4٪ في الفترة من يناير إلى مارس بعد تقلصه قليلاً في الربع الثالث من العام الماضي والركود في الربع الرابع.

في الوقت الحالي، يبلغ معدل النمو للعام بأكمله للحكومة الألمانية 0.5٪، مقارنة بـ 1.8٪ في نهاية العام الماضي. وتتوقع تسارع النمو إلى 1.5٪ في العام 2020.