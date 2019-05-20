قال الفنان التونسي صابر الرباعي، أخيرا، إن سعد لمجرد من الفنانين الذين يحب مستواهم، ومعجب بمدى قدرته على تقديم موسيقى عربية، تحاكي الموسيقى الأجنبية.
وصرح الرباعي في برنامج تلفزي بعنوان “عايشة شو”، على قناة “النهار “، أن سعد لمجرد من الفنانين المجتهدين، وصاحب مستوى تفكير فني كبير.
وعن وضعه القانوني أضاف الرباعي: “لا أريد أن أقول إنه مظلوم، أو ظالم، أقول إنها شدة وستزول، نحن الفنانين نعيش بدورنا أزمات وضعفا، أي نعم لازم نكون قدوة، لكن نحن كذلك نغلط ونبكي”.
وأشار الرباعي إلى أن قضية سعد، حاليا، هي بيد القضاء، وأنه لا مبرر له في طرحه لفرضية أن يكون ما حصل له مكيدة من حساد.
كانت هذه تفاصيل خبر صابر الرباعي يعبر عن إعجابه بسعد لمجرد.. ولا يستبعد فرضية توريطه من طرف حساد – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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