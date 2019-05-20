السعودية تعترض صاروخا باليسيتيا كان متجها إلى منطقة مكة المكرمة -فيديو

تداولت تقارير صحفية سعودية عديدة أول لقطات لاعتراض صاروخ باليستي كان متجها إلى منطقة مكة المكرمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

واعترضت قوات التحالف العربي، في الساعات الأولى من الاثنين، صاروخا باليستيا أطلقته جماعة “أنصار الله” اليمنية، باتجاه مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لاعتراض الدفاعات الجوية للتحالف الصاروخ الباليستي.

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وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن “قوات الدفاع الجوي السعودي في الطائف تصدت بدقة متناهية لصاروخ حوثي إيراني، وذلك قبيل تناول سحور اليوم الإثنين”.

وأضافت، أن “هذا الاعتداء السافر يكشف حقيقة التخطيط الإيراني لزعزعة أمن وأمان المعتمرين في ليالي رمضان”.