مرتضى منصور ينتقد مدرب الزمالك بعد الهزيمة أمام بركان

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، انتقادات لاذعة للمدرب السويسري كريستيان غروس، بعد هزيمة المجموعة أمام نهضة بركان، مساء أمس الأحد، بهدف دون رد في مباراة ذهاب نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم، التي جمعت الطرفين بالملعب البلدي ببركان.

منصور عبر عن غضبه من الطاقم الفني بقيادة جروس، ولامه على عدم إجراء التبديل الثالث، خصوصاً وأن هدف نهضة بركان سٌجل دقيقة قبل انتهاء الوقت بدل الضائع من المواجهة النهائية(ذهاب).

وقال رئيس نادي الزمالك في تدخل عبر برنامج “الزمالك اليوم”، إنه سينتظر مواجهة الإياب التي ستقام في ملعب برج العرب بالاسكندرية، للحسم في مجموعة من الأمور المتعلقة بالطاقم الفني، الذي لم يقنعه تجاوبه مع أطوار مواجهة نهضة بركان.

يٌشار إلى أن رئيس نادي الزمالك، استثنى الطاقم الفنى من المنحة التي أكد صرفها للاعبين، رغم الهزيمة، وحثهم في التصريحات نفسها، على أن يكونوا ” مقاتلين”على أرضية الملعب، في مرحلة الإياب التي يستفيد خلال “الأبيض” من عامل الاستضافة.