“بن شماش” يلجأ إلى “العرايشي” ليُنقذه من فضائح البث التلفزي للجلسات العمومية

بعد الفضائح المتتالية للبث المباشر لجلسات مجلس المستشارين الأسبوعية، المخصصة لمساءلة أعضاء الحكومة، إثر تعطل أجهزة البث التلفزي، علم “اليوم 24″، أن مكتب المجلس قرر، رسميا، اللجوء إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، واتخذ قرارين في هذا الشأن.

واتخذ المكتب القرار رقم 1/15/2019، الذي يقضي بإسناد كل العمليات المرتبطة بتجديد المركب السمعي البصري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وقرر المكتب في اجتماع سابق أيضا، (قرار رقم 02/15/2019)، الاستعانة بخدمات، وآليات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من أجل تصوير، وبث الجلسات العامة للمجلس، عبر تخصيص وحدة تقنية متنقلة.

وعرفت جلسة، 23 أبريل الماضي، احتجاج الفرق البرلمانية، بعدما ظلت الكاميرا مثبتة على رئيس الجلسة لمدة طويلة، ما دفع رئيس الجلسة عبد الصمد قيوح، إلى دعوة البرلمانيين، والوزراء للصعود إلى المنصة لطرح الأسئلة، والإجابة عنها.

وتصاعدت احتجاجات الفرق البرلمانية على استمرار اضطراب البث التلفزي لجلسات الأسئلة الشفوية، وحجب صور البرلمانيين، والوزراء، والاكتفاء بسماع أصواتهم فقط، مع تركيز الكاميرا على منصة رئيس الجلسة.