الفهري: 60 ألف طلب رخصة بناء بالعالم القروي خلال سنتين.. استجبنا لـ70%

قال عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، إنه خلال السنتين الماضيتين، 2017/2018، إن عدد طلبات الحصول على رخص البناء بالعالم القروي بلغ 60 ألف رخصة.
وأوضح الوزير خلال جوابه على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، صباح اليوم الإثنين، أن المصالح المختصة وافقت على 70 بالمائة من مجموع الطلبات المقدمة، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من الطلبات تتعلق بمساحة تقل عن 5000 متر مربع.
واعترف الوزير، بأن البناء في العالم القروي “مشكل كبير”، وقال: “نتعامل إيجابا مع الحق المشروع للعالم القروي في التنمية والاستثمار والسكن اللائق، لكن يجب أن تحترم الرخص العالم القروي القوانين”.
وشدد المتحدث على “ضرورة التوفيق بين الحق في السكن الذي يجب أن نستجيب له، وأيضا احترام عدد من الضوابط منها سلامة المواطنين ووثائق التعمير”.
وأضاف الفهري: “القوانين تسمح بالاستثناءات للأخذ بعين الاعتبار خصائص كل منطقة، والتوجه هو المرونة والليونة في تفعيل القوانين بالعالم القروي، في إطار احترام عدد من الضوابط”.
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