محمد رمضان في باريس لتصوير كليب مع لمجرد

حل، أخيرا، النجم المصري، محمد رمضان، في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل تصوير كليب مع النجم المغربي سعد لمجرد.

وشارك رمضان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، قصصا “ستوري” من باريس، دون أن يظهر إلى جانب لمجرد، غير أن جميع المؤشرات تشير إلى أنهما يصوران فيديو كليب عملهما المشترك.

وكان رمضان، قبل مدة، قد صرح أنه الأغنية مع لمجرد جاهزة، وينظران تحديد وقت تصويرها، وسيتم ذلك في عاصمة الأنوار باريس حيث يوجد لمجرد.

سعد بدوره، في الأيام القليلة الماضية، أكد لجمهوره أن يحضر لكليب جديد، من خلال نشر كواليس من الاستوديو على حسابه في “أنستغرام” ، وقبلها غير اللوك الخاص به، تحضيرا للتصوير.

وانطلق التحضير للعمل المشترك بين سعد لمجرد ومحمد رمضان، قبل دخول النجم المغربي في دوامة مشاكله مع القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء الجنسي.