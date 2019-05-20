“غوغل” تعلق استخدام نظام “أندرويد” في هواتف “هواوي” بسبب قرار لترامب

علقت شركة “غوغل” الأمريكية بعض معاملاتها مع شركة “هواوي” الصينية، التي تتطلب نقل أجهزة، وبرامج، وخدمات فنية باستثناء تلك المتاحة بشكل علني من خلال ترخيص مفتوح المصدر، وذلك حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لوكالة “رويترز”، أمس الأحد.

وستفقد الهواتف الذكية الجديدة، التي تنتجها الشركة الصينية، أيضا إمكانية الوصول إلى متجر تطبيقات غوغل، والبريد الإلكتروني “جي ميل”.

وقالت “غوغل” إنها “ملتزمة بقرارات الإدارة الأمريكية، وتبحث الآثار المترتبة على قرارها”، بينما لم تعلق “هواوي” على تلك الخطوة.

ويعني قرار “غوغل”، أن هواتف “هواوي” ستفقد التحديثات الأمنية، والدعم التقني، وتطبيقات مثل “يوتيوب”، وخرائط “غوغل”.

وأضافت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، يوم الخميس الماضي، “هواوي تكنولوجيز” إلى قائمة الشركات المحظور التعامل معها، وفرضت عليها قيودا على الفور، تجعل من الصعب جدا على الشركة التعامل تجاريا مع نظيراتها الأمريكية.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، إنها تدرس تقليص العقوبات على “هواوي”، “لمنع تعطيل عمليات الشبكة الحالية ومعداتها”.

وستستمر “هواوي” في الوصول إلى نسخة نظام تشغيل “أندرويد” المتاحة مجانا، وذلك من خلال ترخيص مفتوح المصدر لأي شخص يرغب في استخدامها.

وتقول “غوغل” إنه يوجد قرابة 2.5 مليار مستخدم نشط لأجهزة “أندرويد” في أنحاء العالم.

وقالت “هواوي” إنها قضت السنوات القليلة الماضية تجهز لخطة طارئة من خلال تطوير التكنولوجيا الخاصة بها في حالة تم منعها من استخدام “أندرويد”. وقالت الشركة إن بعضا من هذه التكنولوجيا مستخدمة بالفعل في منتجات بيعت في الصين.