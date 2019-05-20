الأضواء تسلط مجدداً على الوداد 4 أيام قبل القمة المغاربة أمام الترجي بنهائي الأبطال

بعد إسدال الستار رسمياً على مباراة ذهاب نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين نهضة بركان والزمالك المصري، تتحول الأنظار إلى قمة كروية جديدة، يستقبل خلال الوداد الرياضي، نادي الترجي التونسي، لحساب ذهاب نهائي مسابقة دوري الأبطال، والتي سيقام ذهابها في ملعب الأمير مولاي عبد الله، بعد 4 أيام.

“الأحمر والأبيض” سيعود للتباري على مستوى الواجهة القارية بعد توقف لأيام، وهاته المرة بوصوله إلى النهائي، الثاني خلال السنوات الـ 3 الأخيرة، ولقاء مغاربي يبلس ثوب “الكاف”، في المسابقة الأبزر بالقارة السمراء.

كتيبة فوزي البنزرتي سبدأ، اليوم الاثنين، استعدادتها لمواجهة الترجي، عقب استفادة المجموعة من ترخيص لـ 48 ساعة لأخد قسط من الراحة، بسبب الضغط والإجهاد الذي عان منهم رفاق إبراهيم النقاش بالمباريات الأخيرة.

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استعدادات “الأحمر والأبيض” ستنطلق من مركب محمد بنجلون بالدارالبيضاء، على أن يتم برمجة تجمع إعدادي بعيدا عن ضوضاء المدينة، وللإبقاء على تركيز المجموعة التي تنافس على الواجهتين المحلية والقارية هذه السنة.

وتتأهب الجماهير الودادية إلى تدشين حضور وازن بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي سيتضيف ذهاب نهائي “تشامبيونز ليغ”، على غرار المواجهات الأخيرة التي ضرب خلالها رفاق صلاح الدين السعيدي بقوة من ذات الملعب، وسط دعم كبير للمناصرين.

جدير ذكره، أن إياب نهائي دوري الأبطال سيٌقام في الملعب الأولمبي لرادس يوم، الجمعة 31 ماي، وهو الموعد الحاسم للكشف رسمياً عن المتوج بأبرز مسابقة إفريقية للأندية.