دراسة: مكملات "ب 6" و"ب 12" تزيد من هشاشة العظام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة أميركية حديثة أن النساء كبار السن اللاتي يتناولن مكملات غذائية تحتوي على جرعات عالية من فيتامين "ب 6" و"ب 12"، يزيد الاحتمال لديهن بالإصابة بكسور في الفخذ، مقارنة بغيرهن.

وأفاد الباحثون في مجلة "غاما نيتورك أوبن" أن دراسات سابقة ربطت بين تناول ب 6 وب 12 وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لكن نتائج بعض الدراسات الأخرى جاءت متضاربة إذ ربطتهما بإصابة البالغين الأكبر سنا بالكسور.

وتقول الإرشادات الغذائية الموصى بها حاليا في الولايات المتحدة، بتناول النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 50 عاما 1.5 مليغرام يوميا من ب6، أما الأصغر عمرا فالكمية التي يوصى بها هي 2.4 مليغرام يوميا.

وتتبع الباحثون ما يقرب من 76 ألف ممرضة في الولايات المتحدة، لمدة متوسطها 21 عاما لإجراء الدراسة الحالية، وأجروا مسحا تفصيليا عن أنظمتهن الغذائية كل أربعة أعوام تقريبا.

وكل المشاركات في الدراسة تقريبا كن يتناولن كمية من نوعي الفيتامين من الغذاء والمكملات الغذائية، تفوق الكمية الموصى بها.

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وأشارت النتائج إلى أن نحو 2300 امرأة تعرضت لكسور بالفخذ خلال الدراسة، وأصيب نصفهن بها قبل بلوغهن السادسة والسبعين من العمر.

وارتفعت احتمالات الإصابة بتلك الكسور لدى من تناولن أعلى كمية من نوعي الفيتامين، بنسبة 47 في المئة، مقارنة بمن تناولن أقل كمية.

وعلّق كبير الباحثين في الدراسة الدكتور هاكون ماير، من جامعة أوسلو، في النرويج "الكثير من الناس يتناولون المكملات الغذائية دون مؤشرات واضحة والمكملات التي تحتوي على جرعات عالية من الفيتامين متاحة في الصيدليات وعبر الإنترنت".

وأضاف أن "النتائج التي توصلنا إليها تضيف لتقارير أخرى تشير إلى أن الإفراط في تناول المكملات التي تحتوي على جرعات كبيرة من الفيتامين قد يؤدي لنتائج عكسية غير متوقعة".