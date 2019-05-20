القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أنها مستمرة في مسيراتها السلمية وبطابعها الشعبي كشكل من أشكال المقاومة الشعبية، مشددة أنه لن تتراجع عن أدائها ودورها رغم المحاولات الفاشلة لإجهاضها والنيل منها.
ودعت جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في الجمعة القادمة الـ "59" بعد صلاة العصر مباشرة على أرض مخيمات العودة شرقي القطاع.
وأكدت استنكارها ورفضها التام لقرار البرلمان الألماني بتجريم حركة المقاطعة الـ BDS، وعدتها حركة معادية للسامية، بما يخدم دولة الاحتلال ويشكّل انحيازاً فاضحاً له.
كما طالبت في بيان لها عممته على وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، إلى تمتين أواصر الترابط والتكافل الاجتماعي والتراحم بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، خاصة في شهر رمضان الذي يأتي في ظروف اقتصادية صعبة جراء الحصار الظالم.
وطالبت الهيئة بتكثيف الزيارات لأسر الشهداء الأبرار والجرحى، وتعزيز صمودهم ورفع معنوياتهم بما يعزز تماسك النسيج المجتمعي الفلسطيني.
وتوجهت بالشكر والتقدير وثمنت موقف بعض الناشطين الإيسلنديين على موقفهم الداعم لنضال الشعب الفلسطيني والذي تمحور برفع العلم الفلسطيني في مسابقة الأغنية الأوروبية التي رعاها الاحتلال الإسرائيلي.
ويشارك الفلسطينيون منذ 30 آذار/مارس 2018، بمسيرات سلمية قرب السياج الأمني، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها وكسر الحصار عن غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الوطنية تؤكد استمرار مسيرة العودة وتحذر من محاولات إجهاضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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