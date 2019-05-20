ظريف: تبجحات ترامب لن تقضي على إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بشأن بلاده، مؤكدا أن "التبجحات عن الإبادة" التي أطلقها ترامب "لن تقضي على إيران".

وكتب ظريف على حسابه على تويتر أن "ترامب يأمل في أن ينجح حيث فشل الإسكندر الأكبر وجنكيز خان ومعتدون آخرون"، في إشارة إلى غزاة أجانب سيطروا على بلاد فارس في فترة معينة من تاريخها الممتد على آلاف السنين.

وأضاف ظريف أن "الإيرانيين بقوا واقفين لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين. الارهاب الاقتصادي والتبجحات عن الإبادة لن تقضي على إيران".

ويعتبر هذا التصريح ردا مباشرا من جانب وزير الخارجية الإيراني على الرسالة الأخيرة التي نشرها الرئيس الأميركي ضد إيران في الليلة السابقة على موقع التواصل الاجتماعي نفسه.

وكتب ترامب "إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك نهايتها. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا".

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وتوجه ظريف إلى ترامب بالقول "لا تهددوا إيرانيا أبدا. جربوا الاحترام".

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ عشرة أيام، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط للتصدي لـ"تهديدات" إيرانية مفترضة.

ومقابل تعزيز القوة هذا، تهدئ إيران الأوضاع ولا تكف عن تكرار أنها لا تريد حربا محذرة واشنطن من أن يكون لديها "أوهام" أن بوسعها مهاجمة إيران.