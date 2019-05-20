روسيا تحبط هجوما صاروخيا على قاعدة حميميم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية لقاعدة حميميم أسقطت، اليوم الإثنين، ستة قذائف اتهمت مسلحي جبهة النصرة بإطلاقها باتجاه القاعدة انطلاقا من محافظة إدلب.

ونسبت وكالة "رويترز" للوزارة قولها إنها أسقطت ستة صواريخ أطلقت على قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية السورية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الدفاعات الجوية أسقطت كذلك طائرتين من دون طيار كانتا متجهتين نحو حميميم.

وأضاف البيان أن سلاح الطيران الروسي دمر بعد الهجوم مواقع إطلاق القذائف في محافظة إدلب، وأن الهجوم لم يسفر عن أية أضرار مادية أو بشرية.

وكان التلفزيون الرسمي السوري، قد قال، يوم السبت، إن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم تصدت لقذائف صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها "مجموعات إرهابية".

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وتتخذ القوات الروسية من حميميم قاعدة عسكرية رئيسية لها في سورية، ومقرا لانطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها.

وقد أعربت في وقت لاحق رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، عن قلق بلادها من عملية استهداف قاعدتها الجوية في حميميم السورية.

وقالت ماتفيينكو في تصريح صحفي أدلت به عقب لقاء الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بإسطنبول "أعرب الرئيس التركي عن قلقه من عدم ضمان نظام وقف الأعمال القتالية في إدلب، ومن جانبي أكدت قلقنا بسبب عمليات القصف المستمرة لقاعدة حميميم الروسية، والمواقع الروسية الأخرى من طرف إدلب، وهذا الأمر لا يمكن ألا يقلقنا".