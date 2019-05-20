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الجيش يتوج بلقب بطولة العراق للاسكواش

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2019-05-20 | 15:27

الجيش يتوج بلقب بطولة العراق للاسكواش

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اختتمت منافسات بطولة العراق الرمضانية للاسكواش لفئتي المتقدمين وتحت سن 15 عاما والرواد على ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم بالعاصمة بغداد وبمشاركة 100 لاعب يمثلون اندية الجيش والخطوط والسلام والسياحة والزوراء والحدود والحلة والبلدي والمحاويل والعلوية.
وقال الامين المالي لاتحاد الاسكواش حسين ضياء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "نادي الجيش تمكن من احراز لقب البطولة الرمضانية وحل ثانيا نادي الخطوط في منافسات البطولة التي شهدت اثارة وندية كبيرتين بين اللاعبين الذين خاضوا المباريات على مدار ايام البطولة".

واضاف ان "اللاعب علي حسن توج بمنافسات بطولة الرواد عقب فوزه على منافسه اياد عباس في المباراة التي شهدت حضورا مميزا من قبل رئيس واعضاء اتحاد اللعبة المركزي، فضلا عن عدد من الضيوف من اهل اللعبة، وفي نهاية المنافسات تم توزيع الجوائز على اللاعبين الفائزين".

وتابع، "كما تم على هامش مباريات البطولة تكريم رواد اللعبة الذين قدموا الكثير لرياضة الاسكواش في السنوات الماضية وحققوا انجازات كبيرة للعراق خلال مشاركتهم في البطولات والمحافل الخارجية".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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