الجيش يتوج بلقب بطولة العراق للاسكواش

2019-05-20 | 15:27
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اختتمت منافسات بطولة العراق الرمضانية للاسكواش لفئتي المتقدمين وتحت سن 15 عاما والرواد على ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالعاصمة بغداد وبمشاركة 100 لاعب يمثلون اندية الجيش والخطوط والسلام والسياحة والزوراء والحدود والحلة والبلدي والمحاويل والعلوية.
واضاف ان "اللاعب علي حسن توج بمنافسات بطولة الرواد عقب فوزه على منافسه اياد عباس في المباراة التي شهدت حضورا مميزا من قبل رئيس واعضاء اتحاد اللعبة المركزي، فضلا عن عدد من الضيوف من اهل اللعبة، وفي نهاية المنافسات تم توزيع الجوائز على اللاعبين الفائزين".
وتابع، "كما تم على هامش مباريات البطولة تكريم رواد اللعبة الذين قدموا الكثير لرياضة الاسكواش في السنوات الماضية وحققوا انجازات كبيرة للعراق خلال مشاركتهم في البطولات والمحافل الخارجية".
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