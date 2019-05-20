الجيش يتوج بلقب بطولة العراق للاسكواش

وقال الامين المالي لاتحاد الاسكواش حسين ضياء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "نادي الجيش تمكن من احراز لقب البطولة الرمضانية وحل ثانيا نادي الخطوط في منافسات البطولة التي شهدت اثارة وندية كبيرتين بين اللاعبين الذين خاضوا المباريات على مدار ايام البطولة".واضاف ان "اللاعب علي حسن توج بمنافسات بطولة الرواد عقب فوزه على منافسه اياد عباس في المباراة التي شهدت حضورا مميزا من قبل رئيس واعضاء اتحاد اللعبة المركزي، فضلا عن عدد من الضيوف من اهل اللعبة، وفي نهاية المنافسات تم توزيع الجوائز على اللاعبين الفائزين".

وتابع، "كما تم على هامش مباريات البطولة تكريم رواد اللعبة الذين قدموا الكثير لرياضة الاسكواش في السنوات الماضية وحققوا انجازات كبيرة للعراق خلال مشاركتهم في البطولات والمحافل الخارجية".