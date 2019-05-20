المرجعية: نحاول الحفاظ على وحدة الشعب العراقي بالعمل وليس بالكلام فقط

وأشار الكربلائي، خلال اللقاء إلى ان "المرجعية الدينية العليا دائماً توصينا ان نتعامل مع جميع العراقيين بالمساواة، وان ندافع عن حقوق الجميع من دون عناوين ثانوية"، مبيناً ان "المرجعية الدينية العليا صاحبة فتوى الدفاع عن العراق، قدمت الدعم اللوجستي للعوائل في المناطق التي كانت تحتلها داعش وهي تدعو دائماً الى التعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي".
وأوضح "أننا نحاول الحفاظ على وحدة الشعب العراقي ليس فقط بالكلام، بل بالعمل، لذلك فان المرجع السيستاني يرعى اليوم جميع العراقيين ويرفض اي شخص يتكلم بكلام يؤدي الى التطرف من اي جهة كانت".
واعتبر الكربلائي،"موقف رئيس وزراء نيوزلندا جاسيندا آرديرن، مع ضحايا الارهاب في بلادها، بأنه "تعامل انساني تدعو له كل الاديان السماوي"، مبيناً أن "تعميم هذا الموقف الحكومي في بلادكم الى عامة الشعب النيوزلندي سيساهم بنشر ثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف".
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