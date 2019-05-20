2019-05-20 | 15:24
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وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إنه "حضرنا الى الامارات لتقديم مباراة تليق بسمعة فريقنا ونسعى بتحقيق الفوز رغم الخروج من البطولة".
واوضح ان "ماحدث في مبارتنا امام النصر هو السبب في ابتعادنا عن المنافسة، فريقنا دخل البطولة كمنافس على التأهل رغم الفوارق الكبيرة من الناحية الفنية والمادية".
وتابع بالقول، "امامنا مباريات مهمة في بطولة الدوري والكاس وتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الغد سيمنحنا الحافز لتحقيق نتائج ابجابية محلياً".
يذكر ان الزوراء سيرتدي اللون الابيض بالكامل، فيما سيرتدي الوصل اللون الاصفر بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر حكيم شاكر عن مواجهة الوصل: نطمح بالفوز بالرغم من مغادرة البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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