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اندلاع حريق بـ 40 دونما من محصول الحنطة غرب الموصل

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع بمساحة ٤٠ دونما من محصول الحنطة في قضاء مخمور غربي مدينة الموصل بمحافظة نينوى".

وكانت وزارة الزراعة أعلنت، اليوم الاثنين، انه ماتم حرقه من مخلفات الحقول في بعض المحافظات قضية علمية وليست تخريبة.


وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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