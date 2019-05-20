نائبة: مستشفيات ومراكز صحية ببابل اصبحت تتاجرة بالمرضى وبيع أعضائهم

وقالت النائب عن محافظة بابل عن كتلة سائرون نورس الكريطي في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب، وحضرته الخليج 365، إنه "منذ أن تشرفت بتمثيل أبناء محافظة بابل وعزمت على محاربة الفساد بكافة أشكاله متخذين الهمة والحماسة من راعي الأصلاح مقتدى الصدر حيث لا يمكنني السكوت وانا ارى اهلي وناسي يموتون يومياً في المستشفيات ولا من مغيث أمام مرأى ومسمع جميع المسؤولين ومن مختلف الأحزاب حيث لا تتوفر في هذه المستشفيات ابسط مستلزمات الحق الإنساني في العلاج والعناية بسبب فساد مديرها وسوء ادارته وتسلطه متمسكاً بالمنصب ومستأثراً به، لا يعنيه حياة المواطن ولا يعي مسؤولياته تجاههم".واضافت الكريطي، "حملتُ هذه المعاناة والمجازر بحق اهلي ومارست مهامي الرقابية على تلك الدوائر وقمت بزيارات دورية ان لم تكن يومية للمستشفيات والمراكز الصحية وجدت المرضى ممددين على الأرض بلا أسرة وجدت قسم الكلى فيه شركة وهمية لا اساس لها ولا وجود على أرض الواقع"، لافتة الى ان "شعب العناية المركزة غير متوفرة فيها ابسط وسائل السلامة وادنى احترام للمريض وحقه في تلقي العلاج".

وتابعت، أن "في محافظتي لا يمر يوم إلا وفجعنا بفقدان أحد أبنائنا أما بسبب الاهمال أو بسبب عدم توفر الأجهزة المناسبة للمرض أو عطلها حيث يدخل المواطن للشفاء وتلقي العلاج وما الا بضعة دقائق الا وخرج منها جثة هامدة أو حالة سيئة جداً..أخوتي واخواتي واهلي وحكومتي ودولتي وشعبي ما عادت بعض المستشفيات والمراكز الصحية في محافظتي لتلقي العلاج وأنما مكان للفساد الاداري والأخلاقي بل وصل الأمر إلى حد المتاجرة بالمرضى وبيع أعضائهم البشرية"، مستدركة "كل ما ذكر تم رفعه إلى الجهات المعنية وزارة الصحة وهيئة النزاهة والجهات الأخرى إلى ان صدر قرار إعفاء المدير العام ولكن هنالك من لا يهمهم أرواح العراقيين ولا يعنيهم ما يجري فقد اخذت الجهات والأحزاب تتوسط لرجوعه وتسلطه مرة أخرى أو عرقلة قرار الوزير وهم بعض أعضاء مجلس محافظة بابل والمسؤولين المتنفذين فيها".



واوضحت "اليوم اقول وبكل صراحة ان عرقلة إعفاء هذا المسؤول الفاسد سيعرض جميع المعنيين بالامر الى المساءلة القانونية والشعبية لأن ذلك يتعلق بمصير الشعب وحقوقه التي باتت على شفى حفرة وتحت رحمة من لا ذمة ولا ضمير له..كنت ولا زلت مستعدة للفناء لأجل اهلي واعدهم اني لم ولن أتراجع على أخذه حقوقهم حتى وإن كلف ذلك حياتي".