وأوضح البيان ذلك تم "بحضور وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري، وسط ترحيب وتمنيات بالنجاح والموفقية والإبداع لخدمة الصناعة العراقية".
واعرب الجبوري عقب مراسيم الاستلام والتسليم عن ترحيبه واعتزازه بالمفتش العام الجديد ، متمنيا له النجاح والإبداع لرفد المسيرة الصناعية بإنجازات جديدة تسهم في النهوض بالواقع الصناعي والتنموي في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر رائد البلداوي يتسلم مهام عمله مفتشا عاما لوزارة الصناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.