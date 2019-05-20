رائد البلداوي يتسلم مهام عمله مفتشا عاما لوزارة الصناعة

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رائد حسين علي البلداوي تسلم، اليوم، مهام عمله مفتشا عاما لوزارة الصناعة والمعادن بدلا عن عدنان كريم سلمان"، مبينة أن "الاخير تسلم بدوره مهام المفتشية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".وأوضح البيان ذلك تم "بحضور وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري، وسط ترحيب وتمنيات بالنجاح والموفقية والإبداع لخدمة الصناعة العراقية".

واعرب الجبوري عقب مراسيم الاستلام والتسليم عن ترحيبه واعتزازه بالمفتش العام الجديد ، متمنيا له النجاح والإبداع لرفد المسيرة الصناعية بإنجازات جديدة تسهم في النهوض بالواقع الصناعي والتنموي في البلاد.