بالصور.. وزير الشباب والرياضة داخل اروقة ملعب نهائي دوري ابطال اوروبا

رياضة 2019-05-20 | 14:45 المصدر: 534 مشاهدة اجرى وزير الشباب والرياضة احمد رياض، زيارة الى ملعب "واندا ميرتو بوليتانو" في مدريد والذي سيحتضن نهائي دوري أبطال اوروبا بين ليفربول وتوتنهام في الاول من حزيران المقبل.



واضاف "استمعت الى شرح مفصل عن الملعب من قبل المسؤولين والمهندسين الذين أشرفوا على بناءه وتم افتتاحه رسميا عام 2017 ويتسع الملعب لـ67 الف متفرج".



ونشر الوزير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "زرت صباح اليوم ملعب واندا ميتروبوليتانو، العائد لفريق أتليتكو مدريد الذي سيحتضن نهائي دوري الأبطال بين فريقي ليفربول وتوتنهام الإنكليزي بعد أيام قليلة".واضاف "استمعت الى شرح مفصل عن الملعب من قبل المسؤولين والمهندسين الذين أشرفوا على بناءه وتم افتتاحه رسميا عام 2017 ويتسع الملعب لـ67 الف متفرج".



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