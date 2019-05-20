ترامب يرفض تقريرا لنيويورك تايمز عن معاملات مع دويتشه بنك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز أثار تساؤلات بشأن عدة معاملات مع دويتشه بنك شملت كيانات يسيطر عليها ترامب وصهره جاريد كوشنر. ونفى ترامب المزاعم في تغريدات بثها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قائلا إن المال الوفير الذي امتلكه كرجل أعمال أغناه عن البنوك. ونفى أيضا أن يكون أي من أمواله مصدره روسيا.

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