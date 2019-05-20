الان تتابع وزير خارجية بريطانيا يحذر إيران: لا تقللوا من شأن التحذيرات الأميركية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:
نصح جيريمي هانت، وزير خارجية بريطانيا، اليوم، طهران، بألا تقلل من شأن التحذيرات الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن سترد في حال تعرضت لهجوم من قبل إيران.
وفي السياق ذاته، دعا هانت، إيران، إلى الكف عن أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة.
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