شكرا لقرائتكم قائد الجيش الجزائري يتمسك بإجراء الانتخابات كمخرج للأزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمسك الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإجراء الانتخابات كمخرج من الأزمة في البلاد، مشيراً إلى أن ذلك يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة.

قال أحمد قايد صالح في كلمة توجيهية خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الرابعة، إن الحل يكمن في إجراء الانتخابات.

وأضاف "الخطوة الأساسية تتمثل في تنصيب وتشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها"، مردفاً أن إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب.

ودعا رئيس أركان الجيش كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد، على حد تعبيره.