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غضب برلماني بعد اكتشاف تقاضي ١٧ مسئولًا بالقوى العاملة ٤٦ مليون جنيه

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كتب محمد المنسى - محمد حسنى

سادت حالة من الاندهاش والغضب بين نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع اللجنة اليوم، أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسئول فقط 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه.

وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى، ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسار من وزارة المالية بخصوص الـ 17 العاملين في 11 مكتب بالخارج، وهو ماردت عليه مشيرة مصلح ممثل عن وزارة المالية بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات...

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