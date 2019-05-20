النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية تحلق فوق منطقة النبطية

افاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "​طائرة استطلاع اسرائيلية​ تحلق في هذه الاثناء بشكل منخفض فوق ​مدينة النبطية​ ومنطقتها". وفي وقت سابق حلق ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ فوق مناطق النبطية و​بنت جبيل​ وصولا حتى ​اقليم التفاح​.

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