السيد: على بعض الرؤوس الحامية أن لا تخطئ كما أخطأت في سوريا

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بعد تضييق ​أميركا​ على ​النفط​ الإيراني و​تفجير​ ناقلات نفط وضرب منشآت نفطية في ​الخليج​، الكل يعلن عدم الرغبة بالحرب، والحرب مصلحة إسرائيلية، لا عربية ولا إيرانية، وقمة خليجية - إسلامية كما قبل الحرب على ​سوريا​"، متسائلا: "أين ​لبنان​ من كل هذا؟ على بعض الرؤوس الحامية أن لا تخطئ كما أخطأت في سوريا".

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