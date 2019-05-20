الحريري إستقبل ساترفيلد وبحثا في المستجدات محليا واقليميا

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​، مساعد وزير الخارجية لشؤون ​الشرق الاوسط​ ​ديفيد ساترفيلد​ في حضور الوزير السابق ​غطاس الخوري​. وتناول البحث اخر المستجدات المحلية والاقليمية والمواضيع التي نوقشت الاسبوع الماضي.

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