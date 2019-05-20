عبود: مصرون على أن يكون هناك سلسلة رتب ورواتب جديدة

لفت نقيب المعلمين ب​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​ خلال الاعتصام في ​رياض الصلح​، الى "أننا نطالب بحقنا بالدرجات الست، ومصرون على أن يكون هناك سلسلة رتب ورواتب جديدة وتجبر المدارس على الالتزام بها"، معلنا "أننا على استعداد لتحركات أكبر".

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