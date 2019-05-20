متحف جامعة الروح القدس يصدر كتابا جديدا

صدر عن متحف جامعة الروح القدس- ​الكسليك​ كتاب جديد بعنوان: Les Mosaïques Protobyzantines du Liban ويتناول الكتاب أكثر من عشرين كنيسة وبيت أرضيتها مزيّنة بالفسيفساء. والكتاب ب​اللغة​ الفرنسية وهو مخصص لمحبذي الفن و​الآثار​ والتاريخ في ​لبنان​ والعالم.ويتسم بلغته السلسة، رغم طابعه العلمي والجدي، كما يتميز بصوره الرائعة التي أضفت نورًا وألوانًا على لوحات فنية كادت أن تمحى.

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