دبوسي عرض مع وفد سويسري المشاريع الاستثمارية في طرابلس

التقى رئيس غرفة ​طرابلس​ و​الشمال​ ​توفيق دبوسي​ مدير عام ​الوكالة السويسرية​ للتنمية والتعاون السفير مانويل ساجير، ووفد من ​السفارة السويسرية​ في ​لبنان​.

وأوضح السفير السويسري في كلمة له الى أنه يقوم والوفد السويسري المرافق بزيارة ل​غرفة طرابلس​ مستندا على "مهمة إنمائية تعاونية باتجاه لبنان وبالتالي معرفة مرتكزات المشاريع القائمة والمستقبلية والتي يمكن للجانب السويسري المشاركة فيها مستقبلا".

بدوره، أعرب دبوسي عن تقديره "للتدخلات الانسانية والإجتماعية السويسرية التي تهتم بالإضاءة على مختلف المشاريع الإستراتيجية الاستثمارية اللبنانية الكبرى التي تعكف غرفة طرابلس على إعداد دراسات الجدوى العلمية والهندسية المتعلقة بها والمشاريع الداخلية التي تعتمدها الغرفة وتهدف الى تطوير خدماتها العامة وتساهم في تطوير بيئة الأعمال ومنها مركز إقتصاد المعرفة ومبنى التنمية المستدامة"، شارحا للوفد مشاريع لبنانية عربية دولية في لبنان من طرابلس "لاقت الإستحسان والإعجاب والتقدير من المراجع السلطوية والسياسية ومن ​الهيئات الإقتصادية​ اللبنانية كما لاقت إهتماما إستثنائيا من مختلف مكونات ​المجتمع الدولي​".

وأعلن "أننا أطلقنا بالأمس القريب وبشراكة مع ​وزارة السياحة​ ركنا ذكيا للسياحة الرقمية تتولى الغرفة إجراء مسح شامل للمراكز الدينية والأثرية والسياحية في لبنان بطريقة إحترافية تتوسل التصوير بـالـ 3D scanner 360 وهو مشروع لتشجيع الإستثمار في القطاع السياحي وقطاعات إقتصادية أخرى".