بستاني حاضرت في لقاء طلابي عن اهمية الطاقة والمياه في حياة الوطن

استضافت المدرسة الأنطونية الدولية - ​عجلتون​، وزيرة الطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني​، في لقاء مع تلامذة الصفوف التكميلية والثانوية في المدرسة، وألقت محاضرة عن أهمية الطاقة والمياه وإيقاظ البعد الوطني لهذين العنصرين الحيويين في حياة الوطن.

ويصب هذا اللقاء في ذهنية تطوير عقول ​الشباب​ في المدرسة الأنطونية الدولية، لطرح المواضيع الأساسية في المجتمع. وجالت بستاني على معرض "SCIENCE FAIR" الذي يبرز النقلة النوعية للتلاميذ، بعد تبحرهم في ​العلوم​ النظرية، إذ تعول المدرسة على هذا المعرض الذي يترجم العلم إلى تطبيقات ملموسة ترسخ في أذهان التلاميذ ما تعلموه، وتفتح أمامهم أفق التطور العملي الذي يسير المجتمع.