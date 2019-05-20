بستاني حاضرت في لقاء طلابي عن اهمية الطاقة والمياه في حياة الوطن

استضافت المدرسة الأنطونية الدولية - عجلتون، وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، في لقاء مع تلامذة الصفوف التكميلية والثانوية في المدرسة، وألقت محاضرة عن أهمية الطاقة والمياه وإيقاظ البعد الوطني لهذين العنصرين الحيويين في حياة الوطن.
ويصب هذا اللقاء في ذهنية تطوير عقول الشباب في المدرسة الأنطونية الدولية، لطرح المواضيع الأساسية في المجتمع. وجالت بستاني على معرض "SCIENCE FAIR" الذي يبرز النقلة النوعية للتلاميذ، بعد تبحرهم في العلوم النظرية، إذ تعول المدرسة على هذا المعرض الذي يترجم العلم إلى تطبيقات ملموسة ترسخ في أذهان التلاميذ ما تعلموه، وتفتح أمامهم أفق التطور العملي الذي يسير المجتمع.
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