هانت وجه رسالة إلى إيران: يجب ألا تقلل من شأن نية الجانب الأميركي

وجه وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ رسالة إلى ​إيران​ مؤكداً فيها أنه "يجب ألا تقلل من شأن نية الجانب الأميركي".

وأوضح هانت أن "الرسالة لإيران هي ألا تقلل من شأن نية الجانب الأميركي، وفي هذا الوضع أميركا لا تسعى لصراع".

ولفت الى أن "الحل طويل الأمد لهذه المشكلة هو أن تكف إيران عن أنشطة زعزعة الاستقرار التي تقوم بها في المنطقة".