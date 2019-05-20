العسكريون المتقاعدون المعتصمون يطالبون بلقاء وزير الدفاع في السراي

طالب العسكريون ​المتقاعدون​ المعتصمون في ​ساحة رياض الصلح​ بلقاء وزير الدفاع الوطني ​إلياس بو صعب​ في السراي. وتوجه العسكريون الى أمام السياج الفاصل بين ساحة رياض الصلح والسراي الحكومي، وخاطبوا العسكريين في الخدمة العسكرية، شارحين لهم أن "القرارات التي ستصدر في الموازنة ستطالهم قبل زملائهم المتقاعدين".

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