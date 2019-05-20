لقاء بري ساترفيلد استكمل البحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية

استكمل اللقاء الذي عقد بين رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ ونائب مساعد وزير ​الخارجية الاميركية​ ​ديفيد ساترفيلد​، وتم البحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية، وعلم أن هناك تقدم في المساعي التي يقوم بها ساترفيلد في هذا الاطار، لكنها لم تنتهِ.

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