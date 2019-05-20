افادت معلومات لقناة الـ"LBC" بأن "الجهود الأميركية في شأن التفاوض بين لبنان وإسرائيل حول النزاع الحدودي البحري والبري دخلت مرحلة دقيقة تميزها إيجابية كبيرة"، مشيرة الى ان "نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد سيعود مجددًا إلى لبنان خلال أيام لإستكمال البحث بعد انتهاء المحادثات الحالية".
وأكدت المعلومات ان "مسار التفاوض غير المباشر قد حُسم وهو يضم الافرقاء الأربعة لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، كراع للمفاوضات، والولايات المتحدة التي ستلعب دور الوسيط"، لافتة الى ان "مستوى المفاوضين مرتبط بما يحتاجه كل جانب من خبراء وتقنيين في مسائل الحدود والقانون الدولي".
وكشفت المعلومات أن "النقاش يجري حاليًا على تأمين ضمانات قبل البدء بمسار التفاوض لجهة أن لبنان سيحصل على كامل حقوقه في البر والبحر والثروة النفطية".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBC: الجهود الأميركية بشأن التفاوض بين لبنان واسرائيل ايجابية ودقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.