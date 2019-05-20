معلومات للـLBC: الجهود الأميركية بشأن التفاوض بين لبنان واسرائيل ايجابية ودقيقة

افادت معلومات لقناة الـ"LBC" بأن "الجهود الأميركية في شأن التفاوض بين لبنان و​إسرائيل​ حول النزاع الحدودي البحري والبري دخلت مرحلة دقيقة تميزها إيجابية كبيرة"، مشيرة الى ان "نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ​دايفيد ساترفيلد​ سيعود مجددًا إلى لبنان خلال أيام لإستكمال البحث بعد انتهاء المحادثات الحالية".

وأكدت المعلومات ان "مسار التفاوض غير المباشر قد حُسم وهو يضم الافرقاء الأربعة لبنان وإسرائيل و​الأمم المتحدة​، كراع للمفاوضات، و​الولايات المتحدة​ التي ستلعب دور الوسيط"، لافتة الى ان "مستوى المفاوضين مرتبط بما يحتاجه كل جانب من خبراء وتقنيين في مسائل الحدود والقانون الدولي".

وكشفت المعلومات أن "النقاش يجري حاليًا على تأمين ضمانات قبل البدء بمسار التفاوض لجهة أن لبنان سيحصل على كامل حقوقه في البر والبحر و​الثروة النفطية​".