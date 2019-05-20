حذفت قناة الجزيرة مقطع فيديو من قناتها بإسم "الهولوكوست"، وذلك بعد أن أدان الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين العالمي "تويتر"، وقال إنه معادي للسامية، ونشر الأكاذيب عن إسرائيل وتحديدًا في رمضان من أجل تحريض الشباب، بحسب ما نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وبسببه علقت وسائل الإعلام القطرية عمل اثنين من الصحفيين المشاركين في إنشاء مقطع فيديو مدته 7 دقائق تم عرضه على قناة الجزيرة يتحدث عنالهولوكوست ويسئ إلى اسرائيل واليهود.
ادعى الفيلم الوثائقي "الهولوكوست" أن الإحصائيات تضخمت من قبل الحركة الصهيونية لمساعدتهم في إقامة دولة إسرائيل ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، كما ذكر أن إسرائيل كانت المستفيد الأكبر من الإبادة الجماعية.
ووصل عدد مشاهدات مقطع الفيديو يوم الجمعة إلى 1.1 مليون مشاهدة قبل أن تحذفه قناة الجزيرة أمس السبت، ثم أصدرت الشبكة بيانًا يضمن أن الفيديو انتهك
وقال الدكتور ياسر بشر المدير التنفيذي للشعبة الرقمية في الشبكة: "الجزيرة تتجاهل تمامًا المحتوى المسيء المعني وكرر التأكيد على أن الجزيرة لن تتسامح مع مثل هذه المواد على أي من منصات الشبكة".
وذكر أن النازيون قتلوا 20 مليون شخص خلال الهولوكوست، وكان اليهود مجرد جزء من ذلك، إذن لماذا يركز العالم كثيرًا على اليهود؟".
وقال إيمانويل نحشون ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ، إن مقطع فيديو الهولوكوست التي نشرته قناة الجزيرة "هو أسوأ أنواع الشر الخبيث، هذه هي الطريقة التي تقوم بها الجزيرة بتخسيس الشباب في العالم العربي وإدامة كراهية إسرائيل واليهود.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة تعاقب صحفيين بها بسبب فيديو أغضب إسرائيل.. وتحذفه من قناتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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