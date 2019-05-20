وزير الدولة البريطاني الجديد للشرق الأوسط يشيد بتحسن مؤشرات اقتصاد مصر

أشاد أندرو موريسون، وزير الدولة البريطاني الجديد لشئون الشرق الأوسط، بما حققته مصر من تحسُن ملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤشر لمستقبل مشرق لمصر بالمنطقة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير طارق عادل، سفير مصر في
قال الوزير موريسون، إن بريطانيا تحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأكد على ما يكنه لمصر وتاريخها وثقافتها من
من جانبه.. وجه السفير المصري خلال الاجتماع التهنئة للوزير البريطانى بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن التطلع للتعاون معه من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.
وبحث الجانبان المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية، فضلًا عن التطورات على صعيد عدد من قضايا الشرق الأوسط.
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