الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 6 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير - في بيان له - إن مواطنين جرى اعتقالهما من رام الله، وآخرين من محافظة الخليل، ومواطن من بلدة (تياسير) في طوباس وآخر من بلدة (السيلة الحارثية) في جنين.

في سياق آخر، أفرجت سلطات الاحتلال - في ساعة متأخرة من الليلة الماضية - عن حارسي المسجد الأقصى المبارك، شريطة إبعادهما عن المسجد لمدة خمسة عشر يوما.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الحارسين عصر أمس، واستولت على عشرات الطرود الغذائية والتموينية المخصصة للعائلات في مدينة القدس المحتلة.

من ناحية أخرى، فرضت محكمة صلح الاحتلال غربي المدينة المقدسة، اليوم الاثنين أحكاما بالسجن الفعلي على مجموعة من الشبان المقدسيين بتهمة مشاركتهم في حفل زفاف أسير مقدسي محرر، في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها.

وأفادت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، بأن الاحتلال قضى بسجن

العريس الأسير المحرر رامي الفاخوري - الذي اعتقله إداريا منذ 22/12/2018 بقرار صادر عن نتنياهو - لمدة شهرين ونصف، إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ.وشملت الأحكام الأسيرين المحررين محمود عبداللطيف وماجد الجعبة بالسجن الفعلي لمدة 35 يوما إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ، فضلا عن الأسير المحرر عماد أبو سنينة بالسجن الفعلي لمدة 31 يوما إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ.وكان الإعلام العبري قد بث تقارير إعلامية تحريضية كبيرة استهدفت العريس والمجموعة المذكورة كونهم من الأسرى الذين اعتقلوا عدة مرات بتهم تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك.