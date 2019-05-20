قائد سلاح الجو الإيراني يؤكد "حتمية النصر الإلهي على الأعداء"

قال قائد سلاح الجو الإيراني، اليوم الإثنين، إن لدى القوة الجوية دومًا الجاهزية المعنوية والقتالية المطلوبة للدفاع عن الشعب والمصالح الوطنية.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن العميد طيار، عزيز نصير زادة، تأكيده على "ضرورة الأمل بالنصر الإلهي"، معتبرًا الرمز في تحقيق هذا الوعد الإلهي بالنصر يتمثل فيالصمود والاستقامة والإيمان بالنصر الحتمي أمام العدو، وذلك لدى تفقده لمستوى القدرات والخطط الميدانية في القواعد الجوية ببوشهر وبندر عباس وأصفهان.
وأضاف: أن "القوة الجوية كانت ولا يزال لديها الوجود الفاعل في جميع الميادين في الدفاع عن
وأعرب العميد طيار نصير زادة عن تقديره للجاهزية القتالية والمعنوية المطلوبة لدى طياري هذه القواعد الجوية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على اليقظة في مواجهة العدو وتعزيزها.
وأشار إلى تمتع القوة الجوية بالكوادر الشابة الواعدة المؤمنة والمتدربة في مختلف التخصصات، خصوصًا تخصصات الطيران والتخصصات التقنية، مشيدًا بجاهزية كوادر القوات الجوية.
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