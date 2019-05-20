أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مسألة تبعية شبه جزيرة القرم ليست موجودة، إذ أنها تعد منطقة روسية.
وردا على تصريح الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، بأن منطقتي القرم ودونباس تعدان جزءا من الأراضي الأوكرانية، قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "أما مسألة تبعية القرم فإنها كما قد قلنا أكثر من مرة ليست موجودة، ولا يمكن أن تكون موجودة، إذ أنها (القرم) تعد واحدة من المناطق الروسية".
وفي حديثه حول تسوية الأوضاع في شرق أوكرانيا (منطقة دونباس) أشار بيسكوف إلى أنه يجب على زيلينسكي أن يحل هذه القضية الأوكرانية الداخلية "على أساس الخطة الواضحة والدقيقة الموجودة في اتفاقات مينسك".
وأعلن الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، بعد توليه منصب رئيس أوكرانيا، صباح اليوم الاثنين، أنه يعتبر وقف الحرب في دونباس أول مهمة بالنسبة له في منصبه الجديد. وأكد استعداده لإطلاق حوار واتخاذ قرارات صعبة
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم تهنئة زيلينسكي بمناسبة تنصيبه رئيسا لأوكرانيا أجاب بيسكوف: "سيهنئ الرئيس بوتين الرئيس زيلينسكي بأول نجاحاته في تسوية النزاع الداخلي في جنوب شرق أوكرانيا، وأيضا بنجاحه في تطبيع العلاقات الروسية الأوكرانية".
وفي تعليقه على سؤال عن وجود أي اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وأوكرانيا قال: "لا، لا توجد أي اتصالات على جدول الأعمال في الوقت الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: الرئيس الأوكراني الجديد مطالب بحل قضية دونباس وفقًا لاتفاقية مينسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.