الصين تفند تصريح ترامب بشأن انتهاكها اتفاقاً حول النزاع التجاري

فندت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة والصين كان لديهما صفقة قوية للغاية (اتفاق حول النزاع التجاري)، ولكن الصين انتهكتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي
وأضاف كانغ أن الولايات المتحدة تحاول الآن إلقاء اللائمة
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