الصين تفند تصريح ترامب بشأن انتهاكها اتفاقاً حول النزاع التجاري

فندت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة والصين كان لديهما صفقة قوية للغاية (اتفاق حول النزاع التجاري)، ولكن الصين انتهكتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي

بمقر الوزارة- "لا أعرف ما الذي يعنيه؟ ربما يتحدث عن اتفاق كانت الولايات المتحدة تأمل فيه، ولكن لم تتفق وتوافق عليه الصين!".وأضاف كانغ أن الولايات المتحدة تحاول الآن إلقاء اللائمةعلى الصين، بعد حالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد العالمي الناتجة عن هذه الاحتكاكات، معرباً عن أمل بلاده أن تتمكن الولايات المتحدة من التقاء الصين في منتصف الطريق، وأن يتم حل الخلافات من خلال التشاور والتعاون بدلاً من الخطوات الأحادية، والتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين ومربح للجانبين يقوم على أساس الأحترام المتبادل والمساواة.