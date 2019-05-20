الكرملين: بوتين لا يعتزم تهنئة رئيس أوكرانيا الجديد

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة رئيس أوكرانيا الجديد فولوديمير زيلينسكي على توليه منصبه، وذلك رداً على سؤال بهذا الشأن.

وأضاف بيسكوف أن بوتين سيهنئ نظيره الأوكراني المنتخب زيلينسكي إذا حقق تقدماً في تسوية الصراع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا وفي إصلاح العلاقات مع موسكو.

ونصّب الممثل والكوميدي فولوديمير زيلينكسي الوافد الجديد على السياسة رئيساً لأوكرانيا، اليوم الاثنين، ليدشن حقبة جديدة في هذا البلد الذي يعاني من حرب في شرقه وصعوبات اقتصادية.

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وبعد ثلاثة أيام على انتخابه، أعلن الكرملين تسهيل منح الجنسية الروسية لسكان الأراضي الانفصالية في شرق أوكرانيا، في خطوة رأى فيها العديد من المحللين في كييف اختباراً من روسيا لزيلينكسي الذي ندد بشدّة بهذا القرار الروسي.