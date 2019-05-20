النمسا تنظم انتخابات برلمانية مبكرة سبتمبر المقبل

قال المستشار سباستيان كورتس، رئيس وزراء النمسا إنه اتفق مع رئيس الجمهورية ألكسندر فان ديربيلن على موعد إجراء الانتخابات العامة المبكرة في شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً أن الانتخابات الجديدة لم تكن رغبة بل كانت ضرورة.

إلى ذلك أكد الرئيس فان ديربيلن ضرورة استمرار النمسا قادرة على العمل والبقاء كشريك موثوق به لقرارات أوروبية مهمة مقبلة، عقب إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد المقبل، وقال: "الأمر يتعلق الآن حصرياً بمصلحة البلاد وسمعة النمسا في الاتحاد الأوروبي والعالم".

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من جانبه، أكد المستشار كورتس أنه سوف يواصل العمل بهدوء حتى موعد الانتخابات المبكرة وأظهر رغبته في البقاء قادراً على التصرف على المستوى الأوروبي.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المستشار كورتس رئيس الوزراء انتهاء تحالف حزب الشعب الحاكم مع حزب "الحرية" اليميني وموافقة رئيس الجمهورية على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لتشكيل الحكومة الجديدة.